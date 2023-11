2023 Sportsline Friday Nite: Quarterfinals Round

BATON ROUGE, La. (WAFB) - It’s the It’s the Quarterfinals Round of the playoffs and the competition is ramping up as teams fight to make the Semi-Finals.

MATCHUP (DIV. I NON-SELECT) FINAL 1. Ruston vs. 9. Walker 4. Airline vs. 21. Mandeville 3. Destrehan vs. 6. Zachary 7. Dutchtown vs. 18. Central B.R.

MATCHUP (DIV. II NON-SELECT) FINAL 1. North DeSoto vs. 8 Iowa 12. Opelousas vs. 4. Lutcher 3. Assumption vs. 22. Northwest 10, Jennings vs. 2 Cecilia

MATCHUP (DIV. III NON-SELECT) FINAL 1. Jena vs. 8. Amite 5. Bogalusa vs. 4. Union Parish 3. St. James vs. 6. Many 7. Pine vs. 2. Sterlington

MATCHUP (DIV. IV NON-SELECT) FINAL 1. Logansport vs. 8. Welsh 5. Jeanerette vs. 4 Haynesville 3. Oak Grove vs. 6. Mangham 7. Homer vs. 2. Kentwood

MATCHUP (DIV. I SELECT) FINAL 1. Holy Cross vs. 8. Acadiana 5. Edna Karr vs. 13. Alexandria 3. Catholic B.R. vs. 6. John Curtis Christian 7. St. Paul’s vs. 18. Archbishop Rummel

MATCHUP (DIV. II SELECT) FINAL 1. St. Thomas More vs. 8. St. Michael the Archangel 5. Archbishop Shaw vs. 4. John F. Kennedy 3. Lafayette Christian vs. 11. McDonogh #35 7. Teurlings Catholic vs. 2. E.D. White

MATCHUP (DIV. III SELECT) FINAL 1. St. Charles vs. 9. Notre Dame 21. Lake Charles College Prep vs. 4. University Lab 3. Isidore Newman vs. 11. Episcopal 10. Parkview Baptist vs. 2 Calvary Baptist

MATCHUP (DIV. IV SELECT) FINAL 1. Vermilion Catholic vs. 9. Ascension Catholic 5. Riverside Academy vs. 4. St. Martin’s Episcopal 3. Ouachita Christian vs. 6. St. Mary’s 10. Central Catholic vs. 2. Southern Lab

