2023 Sportsline Friday Nite: Playoffs - Regional Round

BATON ROUGE, La. (WAFB) - It’s the Regional Round of the playoffs and the competition is getting tougher and will be a challenge.

NON-SELECT DIVISION I: Regional

MATCH-UP FINAL 1. Ruston vs. 16. Westgate 20-18 9. Walker vs. 25. Northshore 28-2 5. St. Amant vs. 21. Mandeville 42-21 13. Southside vs. 4. Airline 36-35 3. Destrehan vs. 14. Belle Chasse 31-10 11. Salmen vs. 6. Zachary 49-28 7. Dutchtown vs. 10. Chalmette - B.R. 48-7 18. Central vs. 2. Neville 17-16

NON SELECT DIVISION lI: Regional

MATCH-UP FINAL 1. North DeSoto vs. 17. DeRidder 63-21 9. Plaquemine vs. 8. Iowa 36-19 5. West Feliciana vs. 12. Opelousas 14-0 13. Abbeville vs. 4. Lutcher 3. Assumption vs 19. Breaux Bridge 43-21 22. Northwest vs. 6. Wossman 24-14 26. St. Martinville vs 10. Jennings 25-23 15. Iota vs. 2. Cecilia 70-30

NON SELECT DIVISION llI: Regional

MATCH-UP FINAL 1. Jena vs. 16. Caldwell Parish 46-7 9. Jewel Sumner vs. 8. Amite 21-0 5. Bogalusa vs. 12. Loreauville 28-7 20. Port Allen vs. 4. Union Parish 35-6 3. St. James vs 14. North Webster 42-12 11. South Plaquemines vs. 6. Many 45-0 7. Pine vs. 23 Avoyelles 27-6 18. Mansfield vs. 2. Sterlington

NON SELECT DIVISION lV: Regional

MATCHUP FINAL 1. Logansport vs. 16. Franklin 8. Welsh vs. 9. White Castle 5. Jeanerette vs. 12. East Feliciana 28-20 4. Haynesville vs. 20. General Trass 3. Oak Grove vs. 19. Lake Arthur 49-20 6. Mangham vs. 22. Centerville 7. Homer vs. 10. Oakdale 34-32 2. Kentwood vs. 15. Ferriday

SELECT DIVISION I: Regional

MATCH-UP FINAL 1. Holy Cross vs. 16. Jesuit 8. Acadiana vs. 9. Carencro 14-7 5. Edna Karr vs. Woodlawn B.R. 50-0 4. Brother Martin vs. 13. Alexandria 3. Catholic B.R. vs. 14. John Ehret 22. St. Augustine vs. 6. John Curtis Christian 49-42 7. St. Paul’s vs. 10. Tioga 38-14 2. Captain Shreve vs. 18. Archbishop Rummel 13-3

SELECT DIVISION lI: Regional

MATCH-UP FINAL 1. St. Thomas More vs. 17. Istrouma 57-14 9. Livingston Collegiate vs. 8. St. Michael the Archangel 49-14 5. Archbishop Shaw vs. 12 Evangel Christian 20-13 13. Vandebilt Catholic vs. 4. John F. Kennedy 46-6 3. Lafayette Christian vs. 14. Peabody 54-20 11. McDonogh #35 vs. 6. St. Louis Catholic 53-23 7. Teurlings Catholic vs. 10. Madison Prep 31-30 15. De La Salle vs. 2. E.D. White 31-27

SELECT DIVISION lll: Regional

MATCH-UP FINAL 1. St. Charles vs. 17. Ascension Episcopal 43-0 8. D’Arbonne Woods vs. 9. Notre Dame 49-7 5. Catholic - N.I. vs. 21. Lake Charles College Prep 7-3 4. University Lab vs. 13. Patrick Taylor 62-6 3. Isidore Newman vs. 19. St. Thomas Aquinas 45-0 6. Bunkie vs 11. Episcopal 38-14 7. Dunham vs. 10. Parkview Baptist 39-32 2. Calvary Baptist vs. 15. Holy Savior Menard

SELECT DIVISION lV: Regional

MATCH-UP FINAL 1. Vermilion Catholic vs. 17. Delhi Charter 48-12 8. Opelousas Catholic vs, 9. Ascension Catholic 77-43 5. Riverside Academy vs. 12. Catholic P.C. 14-12 4. St. Martin’s Episcopal vs. 20. Covenant Christian 40-27 3. Ouachita Christian vs. 19. Westminster Christian 56-7 6. St. Mary’s vs. 11. Glenbrook 30-27 7. St. Frederick vs. 10. Central Catholic 6-2 2. Southern Lab vs. 15. Hanson Memorial 47-27

