2021 SPORTSLINE FRIDAY NITE: Playoffs Semifinals Scoreboard

BATON ROUGE, La. (WAFB) - It’s the semifinal round of the playoffs for non-select Louisiana high school football teams, so the winners are headed to play for a state championship.

CLASS 5A

(1) Zachary

(4) Destrehan

____________________

(3) Ponchatoula

(7) Acadiana

____________________

CLASS 4A

(1) Edna Karr

(5) Westgate

____________________

(3) Warren Easton

(2) Neville

____________________

CLASS 3A

(1) Sterlington

(5) Church Point

____________________

(3) St. Martinville

(7) Union Parish

____________________

CLASS 2A

(1) Many

(4) Avoyelles

____________________

(6) Amite

(7) Jonesboro-Hodge

____________________

CLASS 1A

(1) Logansport

(4) Oak Grove

____________________

(6) Haynesville

(2) Homer

