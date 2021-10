2021 Sportsline Friday Nite: Week 5 Scoreboard

BATON ROUGE, La. (WAFB) - After some great weather for Week 4, the rains made for a soggy Week 5 for high school football in south Louisiana.

THURSDAY SCORES:

Glen Oaks - 57

U-High - 0

____________________

East Ascension - 48

Walker - 28

____________________

Frederick A. Douglass - 0

Live Oak - 50

____________________

White Castle - 13

Port Allen - 20

____________________

Lutcher - 57

South Terrebonne - 28

____________________

Ponchatoula - 49

Northshore - 7

____________________

Amite - 40

Lakeshore - 28

____________________

Haynes - 0

Jewel Sumner - 55

____________________

