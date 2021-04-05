TEXT MESSAGES: $100K hush money demand made by man claiming to represent Guice accuser

BATON ROUGE, La. (WAFB) - Text messages obtained by the 9NEWS Investigators through a public records request show LSU senior associate athletic director Miriam Segar confronted a man named Cleave Williams who demanded hush money over sexual, verbal harassment allegations against star Tiger football player Derrius Guice.
Williams, a coach from New Orleans, told the LSU officials that he was helping out Scott and her family in the matter.
The woman who raised those allegations, Gloria Scott, 74, claims when she encountered Guice at the Louisiana Superdome in 2017, he made crude sexual comments to her and grabbed his private parts.
On Monday, April 5, Scott told Baton Rouge media reporters that Williams never had permission to demand money on her behalf.
See the text messages below:
“TUESDAY DEC 19. 5:07 P.M.
MIRIAM SEGAR: THIS IS THIS IS MIRIAM SEGAR
WEDNESDAY., DEC 20, 6:54 P.M.
CLEAVON WILLIAMS: HELLO MS. MIRIAM; DID U GET A CHANCE TO GET WITH MR VERGE??
MIRIAM SEGAR : YES I SPOKE TO HIM AND LET HIM KNOW THAT MS GLORIA TOLD YOU SHE WAS PLANNING TO CONTACT THE MEDIA
CLEAVON WILLIAMS: CAN YOU ASK TO GIVE ME A CALL @ HIS EARLIEST? THANKS
MIRIAM SEGAR: OK
FRIDAY, DEC 22 11:35 A.M.
CLEAVON WILLIAMS: HELLO; AS PER MR. VERGE REQUEST; I HAVE CONTACTED MS. GLORIA AND REQUESTED HER $ AMOUNT. SHE ASKED ME TO SPEAK WITH HER GRANDSON (MR. WENDELL JOHNSON)I FINALLY MET WITH THE GRANDSON ON LAST NIGHT. I REQUESTED A $ AMOUNT. THE GRANDSON STATED THAT DUE TO: PUBLIC EMBARRASSMENT & SEXUAL HARASSMENT THE FAMILY IS REQUESTING $100K COMPENSATION FOR THEIR GRANDMOTHER. HE STATED THAT MS. GLORIA IS EMOTIONALLY DISTRAUGHT, CRIES UPON BED TIME AND HAS MENTAL ANGUISH. HE ALSO REQUESTED THAT I FORWARD A COPY OF THE SUPERDOME REPORT TO YOU GUYS. PLEASE LET ME KNOW WHAT DIRECTION YOU GUYS WOULD LIKE ME TO INFORM
TUESDAY DEC 26 1:10 P.M.
CLEAVON WILLIAMS: HELLO AND HAPPY HOLIDAYS MS GLORIA AND GRANDSON ASK ME TO DO A FOLLOW UP WITH YOU AND VERGE
MIRIAM SEGAR: MS GLORIA CONTACTED AN ATTORNEY AND THE ATTORNEYS HAVE SPOKEN SO NOW ALL COMMUNICATION WILL NEED TO BE THROUGH THE TWO OF THEM. THAT IS POLICY ONCE ATTORNEYS GET INVOLVED
TUESDAY DEC 26 2:49 P.M.
CLEAVON WILLIAMS: PLEASE GIVE ME A CALL ASAP. I JUST SPOKE TO MS GLORIA AND SHE STATED THAT SHE DIDN’T HIRE AND ATTORNEY IN REFERENCE TO THIS MATTER. SHE’S PREPARED TO CONFIRMED THIS. THANKS. HELLO MS MIRIAM; PLEASE CHECK YOUR VOICEMAIL ASAP / THANKS
TUESDAY DEC 26 4:44 P.M.
CLEAVON WILLIAMS: MS MIRIAM WOULD LIKE TO KNOW WHAT ATTORNEY CONTACTED LSU BCUZ SHE DIDN’T AUTHORIZE NO ATTORNEY TO CONTACT LSU. I HIGHLY RECOMMEND YOU OR VERGE TO GIVE ME A CALL ASAP BCUZ MS GLORIA AND GRANDSON IS FURIOUS ABOUT THIS POTENTIAL ATTORNEY BS. I’M TRYING TO STALL HER FROM CONTACTING THE NEWS MEDIA BY 12NOON TOMORROW.
MIRIAM SEGAR: I JUST SENT MESSAGE TO GLORIA BUT PLEASE CONTACT BOB BARTON LSU ATTORNEY AT [NUMBER REDACTED BY WAFB] IF YOU WANT TO DISCUSS.
CLEAVON WILLIAMS: THANKS MS MIRIAM! JUST LEFT HIM A MESSAGE. HOPEFULLY HE CALL BACK BEFORE 12NOON.”
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